कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, जानें क्या है पूरा मामला

Hyderabad : तेलंगाना कांग्रेस (Telangana Congress) के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी (A Revanth Reddy) को हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने हाउस अरेस्ट (House Arrest) यानी उनके ही घर में उन्हें नजरंबद कर लिया है. रेवंत रेड्डी के कार्यालय की ओर से इस बात की पुष्टी की गई है.

रेवंत रेड्डी के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उन्हें संसद सत्र के लिए दिल्ली जाना था लेकिन उनके घर के बाहर सुबह 3 बजे पुलिस तैनात कर दी गई है. उन्हें कहीं भी बाहर जाने से रोका जा रहा है. उन्हें हैदराबाद पुलिस ने नजरबंद कर लिया है.

इसे भी पढ़ें :अब BJP ने चिराग पर बोला हमला, कहा-तेजस्वी और चिराग दोनों विरासत ढोने वाले नेता

वहीं पुलिस का कहना है कि ए रेवंत रेड्डी कोकापेटा जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है. वहीं तेलंगाना के अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार यादव को भी सोमवार को हैदराबाद पुलिस ने नजरबंद किया है. दोनों नेताओं के घर के बाहर की तस्वीर न्यूज एजेंसी एएनआई ने शेयर की है.

इसे भी पढ़ें :नवजोत सिंह सिद्धू की बल्ले बल्ले, बनाये गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष

Telangana Congress chief A Revanth Reddy placed under house arrest by Hyderabad Police. His office says that he was to go to Delhi for Parliament session but Police was deployed outside his house at 3 am & he was stopped from going out

Visuals from outside his house in Hyderabad pic.twitter.com/oKOiyBE1TK

— ANI (@ANI) July 19, 2021