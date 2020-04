PMModi की अपीलः 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दीया जलाकर कोरोना के अंधेरे को दूर भगाएं

New Delhi: कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा किया है. जिसमें उन्होंने देश के लोगों से साथ मिलकर कोरोना को हराने की बात कही.

अपने संदेश में उन्होंने देशवासियों से अपील की कि रविवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की लाइटें बुझाकर, मोमबत्ती, दीया या टॉर्च जलाये और कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दें.

अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को 9 दिन हो रहे हैं. आपके सेवा भाव का परिचय अभूतपूर्व है. शासन, प्रशासन और जनता ने स्थिति को संभालने का भरपूर प्रयास किया है. 22 मार्च को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों का जो सम्मान किया गया, वो एक मिशाल बन गया. दूसरे देश इसे दोहरा रहे हैं.

#WATCH PM Modi: I request all of you to switch off all the lights of your house on 5th April at 9 PM for 9 minutes, and just light a candle, ‘diya’, or mobile’s flashlight, to mark our fight against #coronavirus pic.twitter.com/wpNiEJurBm

