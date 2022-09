PM मोदी आज करेंगे ‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन, इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण

New Delhi : आज से विजय चौक और इंडिया गेट को जोड़नेवाली सड़क, राजपथ का नाम बदल जाएगा. करीब 3 किमी लंबा राजपथ को ‘कर्तव्य पथ’ नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण होगा. इसकी ऊंचाई 28 फीट और वजन 65 मिट्रिक टन है. इसे ग्रेनाइट पर उकेरा गया है. ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति देश के सबसे बड़े मोनोलिथ (यानी एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई प्रतिमा) में से एक होगी. इससे पहले इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम लगाया गया था. पीएम मोदी आज सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

Delhi | A signboard showing the way to ‘Kartavya Path’ has been placed at Man Singh Road

PM Narendra Modi will inaugurate ‘Kartavya Path’ and unveil the statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate in Delhi today. pic.twitter.com/rA5izS3pph

