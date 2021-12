बदले स्वरूप के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम को आज विश्व को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, 241 वर्षों के बाद बदला है स्वरूप

Varanasi: हिंदुओं की आस्था के केंद्र श्री काशी विश्वनाथ धाम को बदले स्वरूप के साथ मां गंगा को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व को समर्पित करेंगे. 700 करोड़ की लागत से करीब 33 महीने में काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया गया है. रवियोग के अद्भुत संयोग में राजोपचार विधि से देश की सभी नदियों के जल से काशीपुराधिपति का अभिषेक कर पीएम मोदी मुख्य यजमान बनेंगे और षोड्षोपचार विधि से आदि विश्वेश्वर का पूजा अनुष्ठान करेंगे. इस यादगार आयोजन बाबा भोले की नगरी काशी दुल्हन की तरह सजी हुई है.

Tomorrow, 13th December is a landmark day. At a special programme in Kashi, the Shri Kashi Vishwanath Dham project will be inaugurated. This will add to Kashi’s spiritual vibrancy. I would urge you all to join tomorrow’s programme. https://t.co/DvTrEKfSzk pic.twitter.com/p2zGMZNv2U

— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021