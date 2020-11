कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद की यात्रा पर…

NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के तीन प्रमुख शहरों का दौरा कर रहे हैं. उनका दौरा कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर है. इस क्रम में पीएम मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक कैंप पहुंचे हैं. वहां से पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया पुणे के लिए रवाना हो जायेंगे. पुणे में पीएम कोरोना वैक्सीन कोवीशील्ड की तैयारियों का जायजा लेंगे. वहां पीएम लगभग एक घंटे ठहरेंगे.

Ahmedabad: Prime Minister Narendra Modi arrives at the Zydus Biotech Park to review the development of #COVID19 vaccine candidate ZyCOV-D pic.twitter.com/8cBQNQVUrN

— ANI (@ANI) November 28, 2020