सरपंचों से बोले पीएम मोदीः वायरस ने बदला काम करने का तरीका, गांव ने दिया ‘दो गाज दूरी’ का संदेश

New Delhi: कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. देश में छाये कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया. कोरोना वायरस संकट से निपटने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना संकट का सबसे बड़ा संदेश और सबक यह है कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा. गांव ने ‘दो गाज दूरी’ का संदेश दिया है.

#WATCH PM Modi interacts with Sarpanchs from across the nation via video conferencing https://t.co/K411nnLal4 — ANI (@ANI) April 24, 2020

पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया. जिसके जरिए गांव की विकास परियोजनाओं पर नजर रखी जा सकेगी. नए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी.

‘दो गाज दूरी’ का संदेश

कोविड-19 संकट के दौरान गावों में रह रहे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का सरल शब्दों में वर्णन किया है. गांव ने ‘दो गज दूरी का संदेश पूरी दुनिया को दिया है. ‘दो गज दूरी’ का, या कहें ‘दो गज देह की दूरी’ के इस मंत्र के पालन पर गांवों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है.

The villages in India have given the mantra of – ‘Do gaj doori ‘ to define social distancing in simpler terms, to fight coronavirus pandemic: PM Modi during interaction with Sarpanchas across the nation. #PanchayatiRajDiwas pic.twitter.com/a8c29hq3xa — ANI (@ANI) April 24, 2020

पीएम ने कहा कि ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है. गांवों से जो अपडेट आ रहा है, वो बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाला है.

इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांवों में रहने वाले लोग, किस तरह अपने संस्कारों-अपनी परंपराओं की शिक्षा का पालन करते हैं.

मोदी ने कहा कि इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है भारत का नागरिक, सीमित संसाधनों के बीच, अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे टकरा रहा है.

वायरस ने आत्मनिर्भर होने का दिया सबक

प्रधानमंत्री ने ‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस’ पर ग्राम पंचायतों के सरपंचों और अध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए कहा, ‘ कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक मुसीबतें पैदा की हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी. लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि इस महामारी ने हमें नई शिक्षा और संदेश भी दिया है.’

The Coronavirus pandemic has taught that we have to become self-dependent: Prime Minister Narendra Modi during interaction with Sarpanchs from across the nation via video conferencing. #PanchayatiRajDiwas pic.twitter.com/ydWhD9vyGh — ANI (@ANI) April 24, 2020

उन्होंने कहा कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश हमें दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. मोदी ने कहा कि अब यह देखना बहुत जरूरी हो गया है कि गांव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कैसे आत्मनिर्भर बनें, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह पूरा देश कैसे आत्मनिर्भर बने. अब ये बहुत आवश्यक हो गया है.

मोदी ने कहा कि कोरोना ने हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है. मोदी ने इस अवसर पर एकीकृत ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने स्वातमित्‍व योजना भी शुभारंभ की और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया.

न्यूज विंग की अपील

