MannKiBaat में पीएम मोदी ने की लिट्टी-चोखा की तारीफ, काम्या-भागीरथी अम्मा और देश की महिलाओं को दी बधाई

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने 62वें मन की बात कार्यक्रम में कई बातें बतायी. इस दौरान पीएम मोदी ने हुनर हाट में भारत की विशालता एवं विविधता के दर्शन होने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष में हुनर हाट से करीब तीन लाख कारीगरों को रोजगार के अवसर मिले हैं, जिसमें महिलाओं की काफी संख्या है.

सिर्फ हुनर हाट ही नहीं पीएम ने महज 12 साल की उम्र में 7 हजार मीटर ऊंची चोटी को फतह करने वाली काम्या कार्तिकेयन और 105 साल की भागीरथी अम्मा की अद्भुत कहानी भी बतायी.

पीएम मोदी ने सबसे पहले काम्या कार्तिकेयन को माउंट एकोनगोवा को फतह करने की बधाई दी. काम्या ने महज 12 साल की उम्र में यह कर दिखाया है. माउंट एकोनगोवा सात हजार मीटर ऊंची है और यह दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है. काम्या एक मिशन साहस के जरिये सभी महाद्वीपों की सभी ऊंची चोटियों को फतह की कोशिश में जुटी हैं.

वहीं 105 साल की उम्र में लेवल फोर की परीक्षा में 75% अंक लाने वाली भागीरथी अम्मा की भी पीएम मोदी ने तारीफ की. उन्होंने कहा कि भागीरथी अम्मा की कहानी अदभुत है. अम्मा ने इस उम्र में दिखा दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर के विद्यार्थी को कभी नहीं मरना चाहिए.

PM Narendra Modi in #MannKiBaat: Bhageerathi Amma, who lives in Kerala’s Kollam, had to drop out of school when she was not even 10-year-old. She resumed her studies at 105 years of age & cleared level 4 exams with 75 %. She is big source of inspiration. I pay my respects to her. pic.twitter.com/xfmnkl7gPz

— ANI (@ANI) February 23, 2020