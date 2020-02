बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की पीएम मोदी ने रखी आधारशिला, कहा- बढ़ेगी विकास की रफ्तार

Chitrakoot/Prayagraj: प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शनिवार को शिलान्यास किया.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहां रोजगार के हजारों अवसर मुहैया कराएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े-बड़े शहरों जैसी सुविधा से जोड़ेगा.

इसे भी पढ़ेंः#Rajiv_Chowk_Metro_Station पर नारेबाजी, देश के गद्दारों को गोली मारो…, छह हिरासत में

‘किसान परिवारों के खाते में जमा हुए 12 हजार करोड़’

इस मौके पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले ही यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने के लिये 10 हजार एफपीओ यानि किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना शुरू की गयी है. उन्होंने कहा कि किसान अब तक उत्पादक ही था और अब वह एफपीओ के माध्यम से व्यापार भी करेगा.

PM Modi in Chitrakoot: Nearly Rs 12,000 crores have been deposited in the accounts of more than 2 crore farmer families of UP, including Chitrakoot. You can imagine, Rs 12,000 crores in just one year, that too directly in the bank accounts, without middlemen & discrimination. pic.twitter.com/mbnBTl4MDK — ANI UP (@ANINewsUP) February 29, 2020



प्रधानमंत्री ने कहा कि चित्रकूट सहित पूरे उत्तर प्रदेश के करीब दो करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में भी करीब 12 हजार करोड़ जमा हुये है. आप कल्पना कर सकते है, 12 हजार करोड़ रूपये, सिर्फ एक वर्ष में. वो भी सीधे बैंक खाते में बिना बिचौलिये के, बिना किसी भेदभाव के.

विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘आपने दशकों में वे दिन भी देखे है जब बुंदेलखंड और किसानों के नाम पर हजारों करोड़ रुपये के पैकेज घोषित होते थे, लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचता था, अब दिल्ली से जारी होने वाली पाई-पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है.’

मोदी ने कहा कि इस वर्ष के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है, जिनका लाभ किसानों को होगा. किसानों की आय बढ़ाने के लिये 16 सूत्री एक कार्यक्रम बनाया गया है.

इसे भी पढ़ेंःराज्य में औसतन हर छठे दिन पकड़ा जा रहा एक घूसखोर, 2 महीने में 10 अधिकारी-कर्मचारी गिरफ्तार

‘सभी का भला करना सरकार का दायित्व’

चित्रकूट से पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में सामाजिक अधिकारिता शिविर में शामिल हुए. यहां दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण बांटें.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी का भला और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यही ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का आधार है.

PM Narendra Modi in Prayagraj: During the time of earlier governments, such distribution camps were hardly organized, and such mega camps were very rare. In the last 5 years, our government has set up about 9 thousand camps in different parts of the country https://t.co/pL90gHUh6C pic.twitter.com/HVTgzqqgpz — ANI UP (@ANINewsUP) February 29, 2020

उन्होंने यहां सामाजिक अधिकारिता शिविर में कहा कि पहली की सरकारों में दिव्यांगों को बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन राजग सरकार दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही है.

यहां परेड ग्राउंड में दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण बांटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार ने आपकी एक-एक समस्या के बारे में सोचा और उसे दूर करने का प्रयास किया. पहले की सरकारों के समय इस तरह के महाशिविर गिनती के लगे थे. बीते पांच साल में हमारी सरकार ने अलग अलग इलाकों में करीब 9,000 शिविर लगाए हैं जिनमें 900 करोड़ रुपये मूल्य के सहायक उपकरण बांटे गए हैं. वहीं इससे पूर्व की सरकार के कार्यकाल में 380 करोड़ रुपये से भी कम के उपकरण बांटे गए.’

सुगम्य भारत अभियान से दिव्यांगों को मिली मदद

मोदी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने सुगम्य भारत अभियान चलाकर सैकड़ों सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया. इसी तरह 700 से अधिक रेलवे स्टेशन और हवाईअड्डे दिव्यांगजन के लिए सुगम बनाए जा चुके हैं.’’

Prayagraj, Uttar Pradesh: A visually-challenged youth takes selfie with Prime Minister Narendra Modi on the smartphone he received under Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP) scheme at a distribution camp. pic.twitter.com/RcoWAikAJL — ANI UP (@ANINewsUP) February 29, 2020

उन्होंने कहा, ‘‘इस सरकार ने दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए न केवल विशेष अभियान चलाया, बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया. साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में उनका आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया.’’

WATCH: PM Narendra Modi speaking at ‘Samajik Adhikarita Shivir’ in Prayagraj, Uttar Pradesh https://t.co/o1oT0DxfIg — ANI (@ANI) February 29, 2020

मोदी ने कहा, ‘‘दिव्यांगों का कौशल विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है. हमारी सरकार ने दो लाख दिव्यांगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है और पांच लाख दिव्यांग साथियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘चाहे उद्योग हो या खेल का मैदान हो, दिव्यांगों की भागीदारी जरूरी है. ग्वालियर में एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इस केंद्र में प्रशिक्षण, चयन, पढ़ाई लिखाई, अनुसंधान, चिकित्सकीय सुविधाएं दिव्यांगजन को उपलब्ध होंगी.’’

इसे भी पढ़ेंःपूर्व RBI गवर्नर #Raghuram#Rajan ने कहा, सरकार अर्थव्यवस्था पर कम, राजनीतिक एजेंडे पर ज्यादा फोकस कर रही है