PM Modi ने झारखंड के #CM_Hemant_Soren को बधाई दी, हरसंभव मदद की बात कही

NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को रविवार को बधाई दी है. साथ ही पीएम मोदी ने राज्य के विकास के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता दिये जाने का आश्वासन दिया. प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए हेमंत सोरेन जी को बधाई.

मैं झारखंड के विकास के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन देता हूं. जान लें कि झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 44 वर्षीय आदिवासी नेता हेमंत सोरेन ने रविवार को सीएम पद की शपथ ली.

इसे भी पढ़ें : झारखंड में आज से हेमंत राज, शपथ ग्रहण में कई राज्यों के सीएम और उद्योगपति होंगे शामिल

Congratulations to @HemantSorenJMM Ji on taking oath as Jharkhand CM. I assure all possible support from the Centre for Jharkhand’s growth.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 29, 2019