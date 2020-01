बेलूर मठ में पीएम मोदी-रामकृष्ण मंदिर में की पूजा-अर्चना,युवा दिवस पर छात्रों को करेंगे संबोधित

Kolkata: अपने दो दिवसीय बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोलकाता पहुंचे हैं. वहीं दौरे के दूसरे दिन यानि रविवार को पीएम मोदी हावड़ा स्थित रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय में स्थित बेलूर मठ में प्रार्थना समारोह में शामिल हो रहे हैं. दिन के करीब 11 बजे वो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें समारोह में शिरकत करेंगे.

वहीं शनिवार को कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी. हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड शो के बाद नाव से बेलूर मठ पहुंचे और उन्होंने यहां संतों से मुलाकात की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के दूसरे दिन सुबह-सुबह रामकृष्ण मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की.

#WATCH West Bengal: Prime Minister Narendra Modi meets saints and seers at Belur Math,Howrah pic.twitter.com/V8rGenECS5

बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है. इस मौके पर पीएम मोदी यहां लगभग 5 से 6 हजार छात्रों को संबोधित करेंगे.

West Bengal: Prime Minister Narendra Modi at Belur Math(headquarters of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission) in Howrah. PM Modi arrived in Kolkata yesterday on a two-day visit pic.twitter.com/zE7BBVq2jo

