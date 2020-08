राहुल गांधी पर जेपी नड्डा का वार, कहा- आप और आपकी मां चीन के लोगों से लिए पैसे

New Delhi. पीएम-केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है. इन सब के बीच बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने एक के बाद कई ट्वीट कर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने चीन के लोगों से पैसे लिए हैं.

दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला किया था. उन्होंने लिखा था कि पीएमकेयर्स फॉर राइट टु इम्प्रोबिटीश, अर्थात प्रधानमंत्री बेईमानों के अधिकार की चिंता करते हैं.

Your family’s dubious legacy includes appropriating a permanent position in PMNRF and then diverting money from PMNRF into your family trusts.

advt

You and your mother also took money from the Chinese to hurt our national interest. Can anyone stoop lower?

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) August 17, 2020