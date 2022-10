भारत-पाकिस्तान मैच के आख़िरी दो ओवर देखने के लिए पायलट ने टेक-ऑफ़ में की देरी?

Mumbai: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान ख़ुराना ने आज के भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. आयुष्मान ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने मैच के आख़िरी दो ओवर मुंबई-चंडीगढ़ की फ्लाइट में बैठकर देखे थे. फ्लाइट के टेक ऑफ़ का समय हो गया था लेकिन क्रिकेट प्रेमी पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट टेक-ऑफ़ करने में पांच मिनट की देरी की.

This story is for my future generations. I watched the final two overs inside the Mumbai-Chandigarh flight just before taking off with the passengers glued to their cell phones. I’m sure the cricket fanatic pilot delayed it deliberately by 5 mins, and nobody was complaining. 1/2

