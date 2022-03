Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे की वृद्धि

New Delhi: सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार (28 मार्च) पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. IOCL के मुताबिक, पेट्रोल आज से 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है. बताते चलें कि बीते 7 दिन में 6 बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है. इन सात दिनों में 4 रुपये और डीजल 4.10 रुपये महंगा हो चुका है.

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम अब शतक के करीब पहुंच गए हैं. आज पेट्रोल 99.41 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का भाव 90.77 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. बाकी सभी प्रमुख महानगरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 99.41 per litre & Rs 90.77 per litre respectively today (increased by 30 & 35 paise respectively)

In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 114.19 & Rs 98.50 (increased by 31 paise & 37 paise respectively) pic.twitter.com/ciy6wIFsGe

— ANI (@ANI) March 28, 2022