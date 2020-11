अमित शाह की हिन्दी पढ़ नहीं पाये लोग, ट्विटर पर मिली सलाह- हैंडराइटिंग इंप्रूव करिये सर

NewsWing Desk : पहले आप जरा नीचे की तस्वीर में दिख रहे पेपर शीट पर लिखे संदेश को पढ़िये. फिर हम करेंगे आगे की बात. तो चलिये शुरू कीजिये इसे पढ़ना-

कैसा लगा पढ़कर? पढ़ भी पाये या नहीं? अगर नहीं पढ़ पाये, तो कोई बात नहीं. आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं, देश के कई अन्य हिन्दीभाषी लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं. चलिये, एक बार फिर से जरा स्क्रीन को सरका कर थोड़ा ऊपर ले जायें और उस संदेश के सबसे नीचे दस्तखत के नीचे जो लिखा है, उसे पढ़िये. …पढ़ लिये? यह वाला तो जरूर पढ़ पाये होंगे आप. ‘गृहमंत्री, भारत सरकार’. यही लिखा हुआ है न?

जी हां, गृहमंत्री, भारत सरकार. यानी, बीजेपी के थिंक टैंक, चाणक्य आदि-आदि माने जानेवाले अमित शाह. यह संदेश देश के गृहमंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से लिखा है. हिन्दी में. नीचे अपने दस्तखत भी किये हैं और ‘गृहमंत्री, भारत सरकार’ भी मेंशन किया है उन्होंने. इसे उन्होंने शुक्रवार को अपनी अन्य तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है. ट्वीट के बाद यूजर्स के बीच अमित शाह की लिखित हिन्दी की चर्चा होने लगी. इनके हिन्दी भाषा के ज्ञान पर टिप्पणियां की जाने लगीं. एक यूजर ने तो अमित शाह के इस ट्वीट के रिप्लाई में यहां तक लिख दिया, “अरे सर, आपकी हिन्दी की हैंडराइटिंग तो मेरी से भी ज्यादा गंदी है.”

अभिनव कुमार नाम के इस ट्विटर यूजर ने लिखा, “अरे सर, आपकी हिन्दी की हैंडराइटिंग तो मेरी से भी ज्यादा गंदी है. वेल, गंदी तो मेरी भी है, लेकिन मैं जो लिखता हूं, सामनेवाला कम से कम उसे पढ़ सकता है. लेकिन, आपने क्या लिखा है, कुछ पता नहीं चल रहा. चलिये मैं और आप, दोनों अपनी-अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करते हैं.”

देश के गृहमंत्री अमित शाह की हिन्दी की यह लिखावट सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी. उनकी इस लिखित हिन्दी को देखकर कई लोग तो यह भी कहने लगे कि अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं, इस नाते भी उनकी लिखित हिन्दी शुद्ध और पढ़ने लायक तो जरूर होनी चाहिए थी.

दरअसल, देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर गये थे. इसके बाद उन्होंने वहां एक पेपर शीट पर अपना संदेश लिखा और अपनी अन्य तस्वीरों के साथ उसे भी शुक्रवार को ट्वीट किया. हालांकि, अपने इस ट्वीट में उन्होंने अलग से लिखकर यह स्पष्ट भी किया कि वह उस पेपर शीट पर अपने हाथों से हिन्दी में लिखे संदेश में कहा क्या है. उस संदेश में दरअसल यह लिखा हुआ है- “आज दक्षिणेश्वर मां काली मंदिर में आशीर्वाद लिया. यह समग्र भारतवर्ष की चेतना का केंद्र है और राम कृष्ण परमहंस की तपोभूमि है. स्वामी विवेकानंद की नरेंद्र से विवेकानंद की यात्रा यहीं से शुरू हुई. मां का आशीर्वाद भारत पर बना रहे. आज यहां से नई ऊर्जा और चेतना प्राप्त करके जा रहा हूं.”

Aree Sir , Aapki ki Hindi ki Handwriting toh mere se bhi zyada गन्दी hai , well गन्दी toh meri bhi hai but mai jo likhta hu samne wala atleast wo padh sakta hai , but aapne kya likha hai kuch pata ni chal raha. Chaliye mai aur aap dono apni apni handwriting improve karte hain. https://t.co/DzxPDUF44e

