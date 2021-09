पंजशीर बना तालिबान के लिए बड़ा नासूर, कब्जे की बात को नकारा

Kabul: पंजशीर घाटी में जीत का दावा करने वाले तालिबान को बड़ा झटका लगा है. घाटी में यह कहना है नॉर्दन एलायंस के नेता अहमद मसूद का जिन्होंने पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जे के दावे को सिरे से नकार दिया. दरअसल, तालिबान के तीन सूत्रों दावा किया है कि इस्लामिक मिलिशिया ने शुक्रवार को काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है. इसी के साथ अफगानिस्तान में तालिबान विरोधियों का आखिरी किला भी ढह गया है.

इसे भी पढ़ें : पटना सिटी की दो जगहों पर होगी पुरातात्विक खुदाई, सीएम नीतीश कुमार ने की पहल

तालिबान के दावे को मसूद अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद ने साफ नकार दिया है. अहमद मसूद के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया जिसमें लिखा है “मेरा नाम अल्लाह है, परम कृपालु, रहमदिल. हम ईश्वर की स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ते. हमारी लड़ाई, पंजशीर अबतक मजबूती के साथ खड़ी है. हमारी हेराती बहनों की तरह जिन्होंने बहादुरी से सच्चाई का रोना रोया, यह दिखाता है कि लोगों ने उनकी मांगों को छोड़ दिया और सच्चाई के साथ है. वे खुद से थकते नहीं हैं और किसी भी खतरे से डरते नहीं हैं.

My name is Allah, the most Gracious the most merciful. WE never give up fighting for God freedom and justice. The fight, like Panjshir, Who has stood strong until now and like our honorable herati sisters who bravely raised the cry of truth, the shows that people have not 1/1

advt

— Ahmad Massoud (@Mohsood123) September 4, 2021