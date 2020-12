NewDelhi/Islamabad : पाकिस्‍तान अब पूरी दुनिया में नया ज्ञान बांट रहा है. बता दें कि वियतनाम में पाकिस्‍तान के कथित राजदूत कमर अब्बास खोखर ने प्राचीन भारत की धरोहर तक्षशिला विश्‍वविद्यालय को सोशल मीडिया पर प्राचीन पाकिस्‍तान करार दिया है.

जान लें कि पाकिस्‍तान का अस्तित्‍व ही 14-15 अगस्‍त 1947 को आया था. इससे पहले कोई पाकिस्‍तान था ही नहीं. इसका मतलब भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चलानेवाला पाकिस्‍तान अब झूठी सूचनाओं के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को धुमिल करने में जुट गया है.

An aerial, reconstructed view of Taxila (Takshashila) University, which existed in ancient #Pakistan 🇵🇰 2700 years ago near today’s #Islamabad. Over 10,500 students from 16 countries studied 64 different disciplines of higher studies taught by scholars like Panini.

📸 @hannan021 pic.twitter.com/xRC5mdkb6g

— Qamar Abbas Khokhar (@mqakhokhar) December 13, 2020