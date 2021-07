तालिबानी लड़ाकों की मदद कर रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वाइस प्रेसीडेंट ने खोली पोल

NEW DELHI: आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान अब तालिबान लड़ाकों को संरक्षण दे रहा है. दरअसल तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका भी सामने आने लगी है. दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के पहले उप राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने ट्विटर पर कहा है कि पाकिस्तान वायु सेना अब कुछ क्षेत्रों में तालिबान को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान कर रही है. यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को सीमावर्ती इलाकों से हटाने की कोशिश ना करे

अफगानिस्तान के पहले उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर लिखा कि ‘पाकिस्तान वायुसेना ने आधिकारिक रुप से अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि तालिबान को स्पीन बोलदाक इलाके से हटाने की कोई भी कोशिश की गई तो पाकिस्तान की वायुसेना इसका जवाब देगी. पाकिस्तान एय़रफोर्स अब तालिबान को कई इलाकों में मदद कर रही है.’

Breaking: Pakistan air force has issued official warning to the Afghan Army and Air Force that any move to dislodge the Taliban from Spin Boldak area will be faced and repelled by the Pakistan Air Force. Pak air force is now providing close air support to Taliban in certain areas

