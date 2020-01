पाकिस्तान : भीड़ ने #Nankana_Sahib गुरुद्वारा घेरा, पत्थरबाजी की, सिखों को भगाने की धमकी दी

Lahore : पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसका कारण शुक्रवार को सैकड़ों लोगों की भीड़ द्वारा सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में से एक ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर पत्थरबाजी करना है. खबर है कि दोपहर से ही भीड़ ने गुरुद्वारे को घेर लिया है.

मौके पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है. घटना से जुड़े वीडियो पर नजर डालें तो एक कट्टरपंथी ननकाना साहिब से सिखों को भगाने और इस पवित्र शहर का नाम बदलकर गुलाम अली मुस्तफा करने की धमकी देते हुए दिख रहा है.

कट्टरपंथियों की भीड़ ने गुरुद्वारे को घेर रखा है. इस वजह से पहली बार ननकाना साहिब में भजन-कीर्तन रद्द करना पड़ा है. जानकारी के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपरब के मौके पर यहां अखंड पाठ शुरू होने वाला था. इलाके में तनाव का माहौल है.

इसे भी पढ़ें : पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन की रायः #CAA के जरिए भारत ने खुद को ‘अलग-थलग’ कर लिया

खबर है कि भीड़ का नेतृत्व पिछले साल ननकाना साहिब की एक सिख लड़की जगजीत कौर को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण कर उलका निकाह करने के आरोपी मोहम्मद हसन का परिवार कर रहा है. उनका आरोप है कि अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने और शादी करने वाली लड़कियों को लेकर सिख समुदाय बेवजह हंगामा खड़ा करता है. पिछले साल जिस जगजीत कौर का जबरन धर्मांतरण हुआ था, वह ननकाना साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी हैं.

LIVE Footage from Nankana Sahib where an angry Muslim mob is outside Gurdwara Sahib and raising anti-Sikh slogans

I urge @ImranKhanPTI Ji to take immediate action on such communal incidents that are increasing the insecurity in the minds of Sikhs of Pak@thetribunechd @PTI_News pic.twitter.com/IlxxBjhpO2

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) January 3, 2020