NewDelhi/Islamabad : खबर है कि जम्‍मू-कश्‍मीर में सीजफायर का उल्‍लंघन करने वाले पाकिस्‍तान को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है. भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में दो पाकिस्‍तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है. बता दें कि पाकिस्‍तानी सेना ने भी अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मान ली है कि भारतीय सेना ने उनके दो सैनिकों को मार गिराया है. पाकिस्‍तानी सेना ने यह बयान ऐसे समय पर जारी किया है जब उसे एक बार फिर से भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है

Indian troops initiated CFVs in Khuiratta Sector along #LOC. Pakistan army troops responded befittingly. Reports of heavy losses 2 Indian troops in men & material. During exchange of fire, while fighting valiantly, 2 soldiers, Lance Naik Tariq & Sepoy Zaroof embraced shahadat. pic.twitter.com/v5NqywqnP3

