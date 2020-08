भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित जसराज का निधन

New Delhi. भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया. उनकी उम्र 90 साल थी. बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार थे. उनका निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ.

जसराज का जन्म हिसार में हुआ था. पण्डित जसराज के परिवार में उनकी पत्नी मधु जसराज, पुत्र सारंग देव और पुत्री दुर्गा हैं. 1962 में जसराज ने फिल्म निर्देशक वी. शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह किया, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1960 में मुंबई में हुई थी.

Padma Vibhushan Pandit Jasraj passes away in New Jersey, US at the age of 90 pic.twitter.com/NlJFJzhF7W

