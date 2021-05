दो महिला लोको पायलट बेंगलुरु लेकर गयीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन, रेल मंत्री ने शेयर किया VIDEO

Bengluru : कोरोना संक्रमण की तेज दूसरी लहर की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गयी है. ऑक्सीजन की आपूर्ति देश भर में करने में रेलवे काफी अहम भूमिका निभा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन झारखंड से 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) लेकर बेंगलुरु पहुंची. इसमें खास बात ये रही कि इस स्पेशल ट्रेन को शुक्रवार को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के जोलारपेट्टई से बेंगलुरु तक पूरी तरह से महिला चालक दल ने संचालित किया.

इसे भी पढ़ें :Breaking News : पहलवान की हत्या के मामले में ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार गिरफ्तार

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट किया, “कर्नाटक के लिए सातवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार को टाटानगर (जमशेदपुर) से बेंगलुरु पहुंची. केवल महिला चालक दल ने इसे संचालित किया. यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी.”

The 7th #OxygenExpress to Karnataka has arrived in Bengaluru from Tatanagar.

This Oxygen Express train piloted by an all female crew will ensure continued supply of Oxygen for COVID-19 patients in the State. pic.twitter.com/UFWgKwVyuZ

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 22, 2021