Twitter बैकफुट पर, मोहन भागवत सहित RSS नेताओं के अकाउंट का ब्लू टिक बहाल किया

New Delhi : ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हैंडल से वेरिफाइड ब्लू टिक या ब्लू बैज को फिर से बहाल कर दिया है. भागवत के बैज को कुछ ही घंटों पहले हटाया गया था. उनके साथ ही अन्य संघ नेताओं के हटाए गए बैज भी फिर से बहाल कर दिए गए हैं.

ट्विटर ने संघ प्रमुख सहित आरएसएस के कई नेताओं के वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था. इनमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनके सहयोगी सुरेश सोनी, अरुण कुमार, सुरेश जोशी, अनिरुद्ध देशपांडे और कृष्ण कुमार शामिल थे.

भागवत का ट्विटर अकाउंट 2019 में बना था. उनके 20.76 लाख फॉलोअर्स हैं. ट्विटर के नियमों के अनुसार यदि कोई अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो ब्लू टिक को हटा दिया जाता है. आरएसएस नेताओं ने कहा था कि हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. अकाउंट निष्क्रिय थे, तो हमें बताना चाहिए था.

Twitter restores the blue verification badge of RSS Chief Mohan Bhagwat and other RSS key functionaries including Krishna Gopal pic.twitter.com/knCcr70G5z

— ANI (@ANI) June 5, 2021