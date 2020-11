सीएम हेमंत की पहल पर मानसिक रोग से ग्रसित आदिवासी बच्ची सरिता का रिनपास में होगा इलाज

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची डीसी को चान्हो स्थित पकरियो गांव निवासी 12 वर्षीय आदिवासी बच्ची सरिता उरांव को उचित दवा एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीसी ने सीडीपीओ को सरिता की स्थिति जानने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री को डीसी ने अवगत कराया कि सरिता के माता-पिता ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने हेतु अपनी सहमति दी है. शनिवार को सरिता को रिनपास में भर्ती किया जायेगा.

.@DC_Ranchi please take immediate measures to ensure proper medication and necessary medical facilities are undertaken for Sarita at the earliest. https://t.co/VYRTNrJNXV

— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) November 6, 2020