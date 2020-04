झारखंड पुलिस के #CommunityKitchen में हर दिन औसतन 37666 को मिल रहा भोजन

Ranchi: राज्य में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है. ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके. वहीं, दूसरी ओर इस लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करने का भी पूरा प्रयास झारखंड पुलिस कर रही है.

राज्य के डीजीपी एमवी राव के आदेश के बाद पूरे राज्य में झारखंड पुलिस के द्वारा 342 कम्यूनिटी किचन खोले गये हैं. इन कम्यूनिटी किचन में हर दिन औसतन 37666 लोग भोजन कर रहे है. पिछले 6 दिनों दौरान 226000 लोगों को भोजन कराया गया है.

डीजीपी एमवी राव ने इसे लेकर ने ट्वीट किया है और कहा है की यह ध्यान देने योग्य है कि झारखंड पुलिस ने कल तक 226000 लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया है. झारखंड राज्य में 342 स्थानों पर सामुदायिक रसोई संचालित हैं. हम आपको प्रत्येक गुजरते दिन बेहतर सेवा देते रहेंगे.

It’s heartening to note that @JharkhandPolice could provide cooked food to 226000 people in need till yesterday . Community kitchens are operated at 342 locations all over the state of Jharkhand. We will continue to serve you better each passing day 🙏

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) April 3, 2020