सागर राणा की लाठी से पिटाई करते दिखे ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, देखें वायरल VIDEO

New Delhi : दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सागर राणा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. अब सुशील और उनके साथियों द्वारा छत्रसाल स्टेडियम में विवाद के दौरान पहलवान सागर धनखड़ के साथ मारपीट की पहली तस्वीर भी सामने आई है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुशील अपने हाथ में डंडा पकड़े हुए दिखाई दे रहा है.

बता दें कि सुशील और उसके साथियों ने 23 वर्षीय सागर धनखड़ की पिटाई की, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.वायरल हो रहे वीडियो में धनखड़ को जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सुशील और उसके सहयोगी उसे लाठी डंडों से पीट रहे हैं.

वहीं धनखड़ की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 23 वर्षीय पहलवान की मौत किसी कुंद वस्तु से सिर पर चोट लगने से हुई थी. 04 मई को हुए विवाद में दो अन्य लोग भी घायल हो गए थे.सुशील को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार (23 मई) को दिल्ली के मुंडका इलाके से 19 दिन तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया था. सुशील फिलहाल 6 दिन की पुलिस हिरासत में है और दिल्ली पुलिस क्रांइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रही है.

An exclusive Video of Olympian wrestler #sushilkumar Attacking Junior Wrestler who died later pic.twitter.com/HBPscC4JJE

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 27, 2021