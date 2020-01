Odisha के कटक में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी लोकमान्य तिलक की आठ बोगियां, 20 घायल

Cuttack: ओडिशा के कटक के नरगुंडी रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसा हुआ है. यहां मुंबई-भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गई है. इस हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है. घायलों में से 6 की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

Odisha: Seven coaches derailed and several people injured after Lokmanya Tilak Express hits a guard van of a goods train near Salagaon at about 7 am today. pic.twitter.com/5w6xRXOzF7

— ANI (@ANI) January 16, 2020