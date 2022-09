ओडिशा : कटक में अपने आधिकारिक आवास पर मृत पाए गए पोक्सो अदालत के जज, जांच जारी

Odisha : कटक के एक विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश सुभाष कुमार बिहारी अपने आधिकारिक आवास पर शुक्रवार को मृत पाए गए. मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि एक विशेष पॉक्सो अदालत के जज को शुक्रवार को ओडिशा के कटक में अपने आधिकारिक आवास में लटका हुआ पाया गया है. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या से मौत का मामला लग रहा है. आगे की जांच जारी है.

Odisha | Subash Kumar Bihari, a Special POCSO court judge was found hanging at his official residence in Cuttack city. Prima facie, it seems to be a case of death by suicide. Further investigation underway: Tapas Chandra Pradhan, ACP Cuttack Zone-3 (02.09) pic.twitter.com/IdwoVGRVc0

— ANI (@ANI) September 2, 2022