देश में कोरोना वायरस से मरनेवालों की संख्या 1,218 हुई, 37,336 लोग संक्रमित

New Delhi: देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर शनिवार को 1,218 हो गई और संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 37,336 तक पहुंच गई है.

Total number of #COVID19 positive cases in India rises to 37336 including 26167 active cases, 9950 cured/discharged/migrated and 1218 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/GrJQZy6qMb — ANI (@ANI) May 2, 2020

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी इस महामारी से संक्रमित 26,167 मरीजों का इलाज चल रहा है और 9,950 लोग स्वस्थ हो गए हैं. एक मरीज देश से बाहर चला गया है. इन मामलों में कुल 111 विदेशी नागरिक शामिल हैं.

24 घंटे में 71 लोगों की मौत

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2293 नये केस सामने आये, वहीं 71 लोगों की जान इस वायरस ने ली है.

2293 new cases, 71 deaths in the last 24 hours; this is the highest number of cases reported in one day: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/kd8KWQJgY2 — ANI (@ANI) May 2, 2020

इस वायरस से शुक्रवार की शाम से हुईं मौतों के मामलों में महाराष्ट्र से 26, गुजरात से 22, मध्य प्रदेश से आठ, राजस्थान से चार, दिल्ली से दो और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और तमिलनाडु से एक-एक मामला शामिल है.

इस वायरस से सबसे अधिक 485 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है. इसके बाद गुजरात में 236, मध्य प्रदेश में 145, राजस्थान में 62, दिल्ली में 61, उत्तर प्रदेश में 42 और पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में 33-33 लोगों की मौत हुई है.

तमिलनाडु में मृतकों की संख्या 26 है जबकि कर्नाटक में इस महामारी से 22 मरीजों की मौत हुई है. पंजाब में 19 लोगों को इस महामारी से जान गंवानी पड़ी है जबकि जम्मू कश्मीर में आठ, केरल तथा हरियाणा में चार-चार तथा झारखंड और बिहार में तीन-तीन लोगों की मौत हुई है.

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और असम में एक-एक मरीज की मौत हुई है.

महाराष्ट्र में 11 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में सबसे अधिक 11,506 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं. इसके बाद गुजरात में 4,721, दिल्ली में 3,738 और मध्य प्रदेश में 2,719 मामले हैं.

राजस्थान में 2,666 मामले सामने आए हैं. तमिलनाडु में 2,526 और उत्तर प्रदेश में 2,328 मामले हैं. आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 1,463 है जबकि तेलंगाना में 1,039 मामले हैं. पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 795, जम्मू कश्मीर में 639, कर्नाटक में 589, केरल में 497, पंजाब में 480 और बिहार में 471 है.

हरियाणा में 360 मामले और ओडिशा में 149 मामले सामने आए हैं. झारखंड में वायरस से 111 लोग और चंडीगढ़ में 88 लोग संक्रमित हुए हैं. उत्तराखंड में 58 मामले सामने आए हैं. असम और छत्तीसगढ़ में 43-43 जबकि हिमाचल प्रदेश में 40 लोग संक्रमित हैं. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के 33 मामले जबकि लद्दाख में 22 मामले हैं.

मेघालय में इस वायरस से 12, पुडुचेचरी में आठ जबकि गोवा में सात लोग संक्रमित हैं. मणिपुर और त्रिपुरा में दो-दो मामले, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक मामला सामने आया है.

CRPF के 127 जवान संक्रमित

Test results of 68 more jawans have shown them COVID-19 positive. All jawans are attached to a battalion having camp in East Delhi. Total positive cases in this battalion have reached 122 and overall figure of COVID-19 cases in CRPF is 127, including 1 recovered and 1 death: CRPF pic.twitter.com/II5a8aic29 — ANI (@ANI) May 2, 2020



CRPF के जवानों में भी कोरोनो वायरस फैल रहा है. पूर्वी दिल्ली के कैंप में सीआरपीएफ में कोरोना वायरस से संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है.जबकि सीआरपीएफ में कोरोना पॉजिटिव जवानों की कुल संख्या 127 है, जिसमें से एक स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है. वहीं 150 सीआरपीएफ के जवानों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है.

इधर प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए शनिवार को 5 और विशेष ट्रेनें चलेंगी. जिसमें 2 कोच्चि और 1 तिरुवनंतपुरम से चलाई जाएगी. तिरुवनंतपुरम से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी.

