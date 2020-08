देश में एक दिन में Corona के नये मरीजों की संख्या में कमी, 53,601 नये केस

New Delhi: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है. जिसके बाद मंगलवार को यह आंकड़ा 53,601 रहा. इससे पहले पिछले चार दिनों से लगातार देश में 60,000 से ज्यादा नये मामले सामने आ रहे थे.

Single-day spike of 53,601 cases and 871 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally rises to 22,68,676 including 6,39,929 active cases, 15,83,490 cured/discharged/migrated & 45,257 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/cFngz89iaN

— ANI (@ANI) August 11, 2020