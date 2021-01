अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आयेंगी कंगना रनौत

Mumbai : पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में गिनी जाती हैं. बहुत कम राजनेता ऐसे हुए हैं, जिन्होंने इंदिरा जैसी राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोकप्रियता हासिल की हो.

अब राजनीति का यह ताकतवर किरदार बड़े पर्दे पर नज़र आएगा, जिसे जीवंत करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट. कंगना ने शुक्रवार को अपनी इस पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म का एलान किया.

फ़िल्म का टाइटल अभी तय नहीं किया गया है. कंगना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह प्रोजेक्ट आख़िरी स्टेज में है. यह इंदिरा की बायोपिक फ़िल्म नहीं होगी. एक पीरियड फ़िल्म है, जिसके ज़रिए देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी की जाएगी. फ़िल्म में कई दिग्गज कलाकारों की एंट्री होगी.

कंगना ने कहा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास की आइकॉनिक लीडर के किरदार को निभाने के लिए वो काफ़ी उत्साहित हैं. उन्होंने बताया कि यह फ़िल्म एक किताब पर आधारित है.

हालांकि, किताब का खुलासा फ़िलहाल नहीं किया है. इस फ़िल्म में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दो बड़े फ़ैसलों आपातकाल और ऑपरेशन ब्लूस्टार को रेखांकित किया जाएगा.

Happy to announce my dear friend Sai Kabir and I are collaborating on a political drama. Produced by Manikarnika Films. Written and Directed by Sai Kabir 🥰 https://t.co/wpThWV0kME

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 29, 2021