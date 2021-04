होम कलेक्शन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर ‘नो रिस्पांस’

Ranchi: राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिटी के प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स को होम कलेक्शन करने की परमिशन दी है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि लोगों को अपना टेस्ट कराने के लिए ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े.

Here’s a list of labs with their phone numbers for sample collection at home.

Please spread the information and help the people in need to access this service.

