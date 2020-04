NizamuddinMarkaj सील कर सैनिटाइजेशन का काम जारी, 36 घंटे में 2361 लोगों को निकाला गया

New Delhi: दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हुए धार्मिक कार्यक्रम ने देश को सकते में डाल दिया है. इस तबलीगी जमात में 2000 से अधिक लोगों ने शिरकत की और जमात के करीब एक सौ लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं.

इस हड़कंप के बाद निजामुद्दीन स्थित मरकज को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है. करीब 36 घंटों में प्रशासन ने इसे खाली कराया और 2361 लोगों को निकाला गया. लोगों को निकालने के बाद इलाके को सील कर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है.

Delhi: Nizamuddin Markaz and the area around it being sanitised by South Delhi Municipal Corporation. A religious gathering was held in Nizamuddin Markaz, that violated lockdown conditions&several #COVID19 positive cases have been found among those who attended the gathering. pic.twitter.com/KpQFZWd7tL — ANI (@ANI) April 1, 2020

2361 लोगों को निकाला गया

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि निजामुद्दीन (पश्चिम) के तबलीगी जमात के मरकज़ को पूरी तरह खाली करा लिया गया है. करीब 36 घंटे में वहां से 2,361 लोगों को निकाला गया है.

सिसोदिया ने ट्वीट किया कि निजामुद्दीन मरकज़ से निकाले गए 2,361 लोगों में से 617 अस्पताल में भर्ती हैं और बाकियों को पृथक रखा गया है.

2,361 people were brought out from there (Markaz, Nizamuddin) out of which 617, who had symptoms have been taken to hospitals, others have been quarantined. I thank all those who participated in this 36 hour operation & risked their lives: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/ZMCsmg6N6X — ANI (@ANI) April 1, 2020



उन्होंने ट्वीट किया, ‘ करीब 36 घंटे के इस आपरेशन में मेडिकल स्टाफ़, प्रशासन, पुलिस, डीटीसी स्टाफ़ सबने मिलकर, अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया. इन सबको दिल से सलाम.’

उल्लेखनीय है कि मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में 18 देशों के साथ भारत के कई राज्यों से आये लोगों ने शिरकत की थी. अब हर राज्य की पुलिस और प्रशासन उनलोगों की पहचान में जुटी है, जो इस तबलीगी जमात का हिस्सा थे. उनकी पहचान कर उन्हें क्वारेंटाइन किया जा रहा है.

कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना मरकज

दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ के तहत कई देशों के लोग पहुंचे थे. मरकज को केंद्र द्वारा कोरोना वायरस हॉटस्पॉट (जहां संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है) घोषित किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, 28 मार्च को गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताया था कि सूचना मिली है कि तबलीगी जमात में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, हमें आशंका है कि अन्य देशों से आए लोगों से कोरोनावायरस का संक्रमण फैल सकता है.

बता दें कि तबलीग जमात 100 साल से ज्यादा पुरानी संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली की बस्ती निज़ामुद्दीन में है. यहां देश-विदेश से लोग लगातार साल भर आते रहते है.

मरकज से सबक लेकर गुरुद्वारा कराया गया खाली

इधर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में करीब 2400 लोगों के फंसे होने और कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है. और एक गुरुद्वारे को खाली कराया गया है.

Delhi: Around 210 people who were stranded at Majnu-ka-Tilla Gurudwara since 28th March due to #CoronavirusLockdown, are being shifted by Delhi Police to a school in Nehru Vihar. #COVID19 pic.twitter.com/2TzIdqEwXV — ANI (@ANI) April 1, 2020

मजनू का टीला गुरुद्वारे में 210 लोग लॉकडाउन के बाद फंसे हुए थे, सभी को दिल्ली पुलिस ने नेहरू विहार के पास एक स्कूल में शिफ्ट किया है.

