नीति आयोग के एक अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित, इमारत 48 घंटे के लिए सील

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीति आयोग के एक अधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. जिसके बाद इमारत को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि निदेशक स्तर के एक अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है.

नीति आयोग में परामर्शदाता आलोक कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआइ से कहा कि नीति आयोग की इमारत ‘नीति भवन’ में काम करने वाले एक निदेशक स्तर के अधिकारी का कोरोना वायरस परीक्षण सही पाया गया. उन्हें अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट मंगलवार सुबह नौ बजे मिली. उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया.

One officer in NITI Aayog has tested positive for #COVID19.

The necessary protocol is being followed, including sealing of the building for two days for thorough disinfection and sanitisation: Ajit Kumar, Deputy Secretary (Administration), NITI Aayog. #Delhi pic.twitter.com/zgj7Da5Rss

