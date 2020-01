निर्भया मामला: दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनायेगा फैसला

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

मुकेश की वकील की जिरह पूरी होने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस शुरू की. पुलिस की तरफ से तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह भी देखे जाने की जरूरत है कि आज जीवन के मूल्य ( Value of Life ) की वकालत कौन कर रहा है उसके लिए जीवन का मूल्य क्या था.