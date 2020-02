NirbhayaCase: दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की केंद्र की याचिका पर SC में शुक्रवार को सुनवाई

New Delhi: निर्भया केस में मौत की सजा पाए चारों दोषियों को फांसी दिए जाने के संबंध में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी देने का मामले पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी.

Supreme Court agrees to hear tomorrow, Central Government’s appeal against Delhi High Court’s order rejecting its plea to separately execute the death row convicts in 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/nJuA6mVhYK

— ANI (@ANI) February 6, 2020