NewsWing पड़तालः रघुवर सरकार ने मोमेंटम झारखंड को लेकर गुमराह किया,  विधानसभा में दी गलत जानकारी

सवालः लेकिन सरकार ने तो पता बताया है सबरजोत सिंह, डायरेक्टर, SIBICS Housing p Ltd, 2&4 jeevan Deep Annexe, 10 parliament Street, New Delhi.

सरकार का जवाब : हस्ताक्षरित LOI में कंपनी का पताः सबरजोत सिंह, डायरेक्टर, SIBICS Housing p. Ltd, 2&4 jeevan Deep Annexe, 10 parliament Street, New Delhi. बताया गया है.

सवाल : क्या यह बात सही है कि SIBICS Housing p Ltd. नाम की एक कंपनी ने Deptt. of Industry, Mines & Geology से EPS pannel Single, Double, Multi-layer PCB बनाने के लिए 6400 करोड़ का करार किया है?