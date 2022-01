NEW TREND : ये ऑटो रिक्शा चालक है स्पेशल, यात्रियों को देता है आईपैड, लैपटॉप और फ्री WIFI जैसी लग्जंरी सुविधाएं

Chennai : अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऑटो-रिक्शाु में लग्‍जरी गैजेट्स आईपैड, लैपटॉप, स्नैक्स, कोल्डप ड्रिंक्स् के साथ-साथ फ्रिज और मुफ्त वाईफाई (Free WIFI) की सुविधा यात्रियों को मिलती है तो आपको यकीन नहीं होगा. लेकिन यह सच है आप तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई में इस तरह की सुविधाओं से युक्त ऑटो-रिक्शाप की यात्रा कर सकते हैं.

सोशल मीडिया पर तमिलनाडु (Tamil Nadu) के एक ऑटो-रिक्शा चालक (Auto Rickshaw Driver) अन्नाडदुरई की जमकर तारीफ हो रही है. अन्नाधदुरई चेन्नई में पिछले 10 वर्षों से ऑटो-रिक्शा चला रहे हैं.

उनकी तारीफ इसलिए हो रही है, क्योंरकि वह अपने ऑटो रिक्शाा में यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देते हैं. इसमें लग्‍जरी गैजेट्स आईपैड, लैपटॉप, स्नैक्स, कोल्डा ड्रिंक्सv के साथ-साथ फ्रिज और मुफ्त वाईफाई (Free WIFI) की व्यवस्था शामिल है. इन सभी चीजों का इस्ते माल ग्राहक यात्रा के दौरान कर सकते हैं. उनकी खास बात यह है कि वह टीचर, डॉक्टर, नर्स और सैनेटाइजेशन वर्क जैसे पेशे से जुड़े लोगों को मुफ्त यात्रा कराते हैं.

अन्नाीदुरई कहते हैं, ‘मैं चेन्नई में पिछले 10 सालों से ऑटो-रिक्शा चला रहा हूं. एक आईपैड, लैपटॉप, स्नैक्स, कोल्डे ड्रिंक्स के साथ फ्रिज और मुफ्त वाईफाई की व्यवस्था ऑटो के अंदर की जाती है. मुझे अपने ग्राहकों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं लग्जतरी गैजेट्स प्रदान करता हूं. मेरे लिए ग्राहकों की खुशी पैसे से ज्यादा है.’

TN| I’ve been driving auto-rickshaws for past 10yrs in Chennai. Arrangements of an iPad, laptop, fridge with snacks & drinks, & free WiFi are made inside; I trust my customers, so I provide luxury gadgets. Customer happiness is more imp than money: Annadurai, auto-rickshaw driver pic.twitter.com/SKmwPwGNyI

— ANI (@ANI) January 24, 2022