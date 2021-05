धौनी के बेड़े में आया नया मेहमान, नाम है इसका चेतक

♦साक्षी ने फैन्स के साथ शेयर की खुशखबरी, घुड़सवारी करते दिख सकते हैं कैप्टन कूल

Ranchi : मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धौनी के घर कोरोना काल में एक नये मेहमान की आमद हुई है. गाड़ियों के शौकीन धौनी के बेड़े में इस बार जो नया मेहमान जुड़ा है, वह है ‘चेतक’. जी हां, संभव है कि रांची की सड़कों पर तरह-तरह की गाड़ियों पर फर्राटा भरने वाले धौनी को हम-आप जल्द ही चेतक नामक घोड़े की सवारी करते देख सकते हैं. धौनी की पत्नी साक्षी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर चेतक के दो वीडियोज शेयर किये हैं.

गहरे भूरे रंग के इस घोड़े के वीडियोज के साथ साक्षी ने जो स्टेटस डाला है, उसमें लिखा है- Welcome Home Chetak ! A true Gentleman esp when you met Lilly! Happily accepted in our pack! दरअसल, इन वीडियोज में चेतक के साथ धौनी के दो फार्म हाउस के दो डॉगी खेलते हुए दिख रहे हैं. इन दोनों वीडियोज को पिछले चौबीस घंटों में लगभग साढ़े तीन लाख लाइक्स मिले हैं.

बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी गाड़ियों और पेट्स के जबर्दस्त शौकीन हैं. उनके पास दर्जनों बाइक्स, कार और अन्य गाड़ियां हैं. उनके पसा फरारी 599 जीटीओ, हमर एच2, जीएमसी सिएरा, जोंगा जैसी महंगी फोरव्हीलर गाड़ियां हैं. इसके अलावा बाइक्स कलेक्शन में उनके पास कावासाकी निंजा एच2, कॉन्फेडरेट हेलकैट, बीएसए, सुजुकी हायाबुसा और नॉर्टोन विंटेज जैसी कई महंगी बाइक्स हैं. धौनी जब रांची में होते हैं, तो वह अक्सर अलग-अलग गाड़ियों पर फर्राटे भरते देखे जाते हैं.

इसके अलावा धौनी का पूरा परिवार पेट्स का भी खूब शौकीन है. उन्होंने कई पशु-पक्षी पाल रखे हैं. साक्षी और धोनी अक्सर अपने इंस्टा अकाउंट्स पर इनकी तस्वीरें और वीडियोज डालते हैं.

