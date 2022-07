नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, जानें-कितनी दूर फेंका भाला

New Delhi: गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के बाद फिर इतिहास रचा है. हालांकि, इस बार गोल्डन से चूक गए हैं, मगर सिल्वर जीतते हुए भी इतिहास रचने में सफल रहे हैं. नीरज का मुकाबला वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर वन जेवलिन थ्रोअर एंडरसन से था. नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर दूर ही भाला फेंक पाए जबकि एंडरसन 89.91 मीटर भाला फेंक कर अव्वल रहे. नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 वर्ष बाद भारत को पदक दिलाया. इससे पहले वर्ष 2003 में लांग जंपर अजू बॉबी जार्ज ने कांस्य पदक जीता था. नीरज पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मेडल जीता है.

History Created by Neeraj Yet Again 🔥🔥🔥@Neeraj_chopra1 becomes the 1st Indian Male to win a medal at the #WorldChampionships

Neeraj wins 🥈in Men’s Javelin Throw with his best throw of 88.13m at @WCHoregon22

Absolutely Brilliant 🙇‍♂️🙇‍♀️

