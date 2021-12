अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू, लगाई आरोपों की झड़ी

New Delhi : पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर सामने धरना दे रहे हैं. दरअसल,दिल्ली सरकार के गेस्ट टीचर स्थायी नौकरी की मांग को लेकर सीएम केजरीवार के घर के बाहर धरना पर बैठे हैं. उनका साथ देने के लिए सिद्धू उनके साथ धरना पर बैठ गए और नारे भी लगाए. उन्होंने नारा लगाया, ‘ऊंची दुकान फीके पकवान.’ इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन (AIGTA) नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दे रही है.

सिद्दू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 22 हजार गेस्ट टीचर्स से मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है. उनसे दिहाड़ी मजदूरी करवाई जा रही है. नीति बनाकर विकास करना चाहिए. अरविंद केजरीवाल ने मायाजाल बिछा रखा है. मैं इनका रेत का महल तोड़कर जाऊंगा.

An ounce of performance is worth a pound of preachment, practice what you preach @ArvindKejriwal Ji … Delhi School Teachers say they are treated as bonded labour & daily wagers, paid per day, no payment for holidays or weekends, No guarantee of contract, removed without notice ! pic.twitter.com/W4NieQbaMF — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 5, 2021

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले महीने पंजाब के मोहाली में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए केजरीवाल की खिंचाई की. उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों को लुभाने के लिए आने से पहले आपको पहले अपने राज्य के मुद्दों को सुलझाना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए उन्होंने क्या किया है?

दिल्ली का शिक्षा मॉडल एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडल

सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली में 1031 सरकारी स्कूल हैं जबकि केवल 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं. टीचर्स के 45 फीसदी पद खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स की मदद से डेली वेजेस देकर सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, हर 15 दिन में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है.’

Delhi Education Model is Contract Model … Delhi Govt has 1031 Schools while only 196 schools have Principals … 45% teacher’s posts are vacant and Schools are run by 22,000 Guest Teachers on daily wages with every 15 days renewal of contracts !! — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 5, 2021

ट्विटर पर लगाई आरोपों की झड़ी

आगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘आप’ ने संविदा शिक्षकों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन गेस्ट टीचरों के होने से स्थिति और खराब हो गई. स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के माध्यम से, तथाकथित ‘आप’ वॉलंटियर्स सरकारी फंड से सालाना 5 लाख कमाते हैं, जो पहले स्कूल के विकास के लिए थे.’

In your 2015 manifesto you promised 8 lakh new jobs and 20 new colleges in Delhi, where are the jobs and colleges ? You have given only 440 Jobs in Delhi. On the contrary of your failed guarantees, unemployment rate of Delhi has increased by almost 5 times in last 5 years !! — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 5, 2021

बता दें कि 27 नवंबर को, केजरीवाल पंजाब के मोहाली में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की सेवाओं को नियमित करने सहित कई मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं. केजरीवाल ने शिक्षकों के लिए तबादला नीति लागू करने का भी वादा किया था और पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा का भी आश्वासन दिया था.

