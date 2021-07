नवजोत सिंह सिद्धू की बल्ले बल्ले, बनाये गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष

NEW DELHI: पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाई कमान ने आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्ट की कमान सौंप दी. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सिद्धू की ताजपोशी के ऐलान के साथ ही पार्टी ने चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं. सिद्धू को पार्टी की कमान मिलने से जहां सिद्धू और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को निराशा हाथ लगी है.

इसे भी पढ़ें : बकरीद पर दी गई छूट वापस लें, IMA ने केरल सरकार को चेताया

कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति में भी कैप्टन खेमे को दरकिनार कर दिया गया है. कैप्टन अमरिंदर सिंह के पसंदीदा विजय इंदर सिंगला, मनीष तिवारी, राज कुमार वेरका और अन्य नेताओं को वर्किंग प्रेसिडेंट तक नहीं बनाया गया. पार्टी ने संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है.

AICC President Sonia Gandhi appoints Navjot Singh Sidhu as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect. pic.twitter.com/c7ggMUSCts

advt

— ANI (@ANI) July 18, 2021