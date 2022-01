गणतंत्र दिवस पर TMC का झंडा फहराकर गाया राष्ट्रगान! BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने VIDEO शेयर कर कहा ये शर्मनाक है

Kolkata : भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है . इसमें टीएम कार्यकर्ता पार्टी का झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं. हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते.

शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसी पार्टी का झंडा फहराना और राष्ट्रगान गाना शर्मनाक है. जो वीडियो शेयर किया गया है, उसमें राष्ट्रगान भी गलत तरीके से गाया जा रहा है. शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार देर रात अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया.

Shameful that TMC members are desecrating the National Anthem in the presence of @AITCofficial Ex MLA; Purna Chandra Bauri of Raghunathpur Assembly of Purulia & other leaders.

Also, unfurling TMC flag in place of National Flag to celebrate Republic Day is extremely unfortunate. pic.twitter.com/8PlwsEWHYT

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) January 26, 2022