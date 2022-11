Nai Chetna Campaign: लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र का ‘नई चेतना’ अभियान, महिलाओं को किया जाएगा जागरूक

New Delhi: केंद्र सरकार लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए आज से एक माह का ‘नई चेतना अभियान’ शुरू कर रही है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में इसकी शुरुआत की. अभियान के तहत महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर शुक्रवार को यह अभियान शुरू हुआ. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह इसे एक जन आंदोलन बनाने के इरादे से शंखनाद किया.

