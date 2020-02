Bihar बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले नड्डा- राज्य पर बना हुआ है पीएम मोदी का आशीर्वाद

Patna: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में जुट गयी है. वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा शनिवार को पहली बार बिहार पहुंचे.

एयरपोर्ट पर पार्टी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ. वहां वो प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में भाजपा के 11 नये जिला कार्यालयों का उद्घाटन भी किया. यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की. पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद शनिवार शाम जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अणे मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करेंगे.

पार्टी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बिहारवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया कि ‘भाजपा ही विकास का पर्याय है’. उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में राजग की वापसी के लिए काम करने का आह्वान किया.

इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और लोगों को यह समझाने का भी आह्वान किया कि ‘बिहार पर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बना हुआ है, जिन्होंने राज्यों को अरबों की सहायता प्रदान की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी स्तर पर उसे प्रभावी तरीके से अमलीजामा पहनाया है.’

साथ ही कहा कि पिछले पांच सालों में बिहार की तस्वीर बदली है. आनेवाले नवंबर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और याद रखिये की जीत हमारी होगी.

नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और तीन तलाक को दंडनीय बनाने जैसे मोदी सरकार के कदमों के बारे में भ्रांतियां दूर करने का भी आह्वान किया.

BJP President JP Nadda in Patna: People of Jammu and Kashmir are very happy after abrogation of Article 370. You must have heard the speech made by Ladakh BJP MP Jamyang Tsering Namgyal in the Parliament. He had said, “Shasan karne mein aur raj karne mein antar hai”. pic.twitter.com/q6AybjkArY

— ANI (@ANI) February 22, 2020