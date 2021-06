पहली बार Vistadome Coach के साथ चली मुंबई-पुणे डेक्कन एक्सप्रेस, देखें खूबसूरत VIDEO

Mumbai : रेल यात्रा अपने आप में काफी मनमोहक होती है. खासकर जब ट्रेन प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्रों से गुजर रही हो तो यात्री खिड़की के बाहर घंटों टकटकी लगाये देखते रहते हैं. अब भारतीय रेल ने यात्रा को यादगार बनाने के लिए पहल की है. अगर अब आपको कभी मुंबई-पुणे रूट में सफर करने का मौका मिले आप डेक्कन एक्सप्रेस से यात्रा करें तो आपकी यात्रा बेहद यादगार हो जायेगा. इसकी वजह ये है कि अब इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच की सुविधा शुरू की गयी है.

Full house for Vistadome coach in Mumbai-Pune Deccan Express Special Train started from today

Passengers can enjoy unhindered views of river, valley, waterfalls. pic.twitter.com/vqFPlqhg45

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) June 26, 2021