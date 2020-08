Mumbai. फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीआईबी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. जांच के लिए मुंबई पहुंची सीबीआई ने दूसरे दिन सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ हो रही है, शुक्रवार को भी सीबीआई ने नीरज से करीब 13 घंटे पूछताछ की थी.

Mumbai: Central Bureau of Investigation (CBI) team investigating #SushantSinghRajput case has brought Neeraj, Sushant's cook to the guesthouse in Santacruz (where they are staying) for questioning. pic.twitter.com/Of2SY4FQfc

— ANI (@ANI) August 22, 2020