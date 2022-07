राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर “Mr. Ballot Box” पहुंचा रांची

Ranchi: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु मतपेटी एवं अन्य निर्वाचन सामग्री झारखण्ड राज्य को उपलब्ध कराई गई. राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निम्नांकित सामग्रियां आज झारखण्ड राज्य से प्राधिकृत पदाधिकारियों यथा- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से श्री देवदास दत्ता, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा से रामनिवास दास, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, राष्ट्रपति निर्वाचन, 2022 एवं श्री संदीप कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी को उपलब्ध कराई गई:

1. Steel Ballot Box with Wooden Box Cover

2. Keys of Ballot Box & Wooden Box

3. Ballot Papers

4. Authenticated List of Members of Electoral College for Presidential Election, 2022

5. Badges for :

(i) Chief Electoral Officer

(ii) Assistant Returning Officers

(iii) Officials

(iv) Authorised Polling Representatives of Contesting Candidates (Three for Each)

6. Violet Inked Pen for Marking Vote

7. Rubber Stamps for Presiding Officer

8. Poster on “Instructions”

9. Poster on “How to Use Pen”

इसे भी पढ़ें:पेयजल स्वच्छता विभाग के मुख्य अभियंता के मामले में फैसला सुरक्षित

उक्त सामग्रियों को लेकर राज्य के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा वायुयान संख्या Vistara UK-753 से नई दिल्ली से राँची की यात्रा करते हुए संध्या 07:50 बजे सभी सामग्रियाँ सुरक्षित बिरसा एयरपोर्ट, राँची लाई गई, जहाँ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच Ballot एवं अन्य सभी निर्वाचन सामग्रियों को झारखण्ड विधानसभा स्थित स्ट्राँग रूम में लाया गया एवं 24×7 सुरक्षा व्यवस्था के बीच उक्त सामग्रियों को संधारित किया गया है.

निर्वाचन सामग्रियों को लाए जाने हेतु विमान में विशेष व्यवस्था की गई, जिसके तहत् राज्य के प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ-साथ Ballot Box के लिए विमान में भीतर “Mr Ballot Box” के नाम से विशेष रूप से सीट की बुकिंग कराई गई थी.

इसे भी पढ़ें:आठ आईपीएस बदले, प्रभात कुमार जमशेदपुर के नए एसएसपी