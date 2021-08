काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल ब्लास्ट में 70 से ज्यादा लोगों की गई जान, अमरुल्लाह ने तालिबान को लताड़ा

Kabul: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कई बम धमाकों के बाद दहल उठी. गुरुवार को हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए कुल सात बम धमाकों में 12 अमेरिकी नौसैनिकों समेत अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है. मारे गए बाकी 60 लोगों के अफगान नागरिक होने का अनुमान है. इसके अलावा एक अस्पताल में अन्य 60 घायलों का इलाज किया जा रहा है. दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना के 60 से अधिक जवान घायल हुए हैं और इनकी संख्या बढ़ सकती है. वहीं, रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हवाईअड्डे के पास दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो सका कि रूसी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मृतकों के आंकड़ों में मारे गए अमेरिकी नौसैनिकों की संख्या शामिल है या नहीं.

अफगानिस्तान में अस्पतालों का संचालन करने वाली इटली की एक संस्था ने कहा कि वे हवाईअड्डे पर हमले में घायल 60 लोगों का उपचार कर रहे हैं जबकि 10 घायल ऐसे थे जिन्होंने अस्पताल लाने के दौरान दम तोड़ दिया. अफगानिस्तान में संस्था के प्रबंधक मार्को पुनतिन ने कहा कि सर्जन रात में भी सेवा देंगे. उन्होंने कहा कि घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही. सातवां धमाका देर रात हुआ. हवाई अड्डे पर लगातार छह धमाकों की आवाज पहले सुनाई दी. इसके कुछ देर बाद सातवां धमाका सुना गया.

काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेताया है और कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी. उन्होंने कहा कि हम न भूलेंगे और न तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा. हम चुन चुन कर शिकार करेंगे. उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, साथ ही अपने सहयोगियों को भी निकालेंगे. हमारा मिशन जारी रहेगा. वहीं, व्हाइट हाउस ने कहा कि अफगानिस्तान के काबुल में आतंकवादी हमलों में मारे गए पीड़ितों के सम्मान में 30 अगस्त की शाम तक अमेरिकी ध्वज आधा झुका रहेगा. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, “काबुल हवाईअड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं है.”

#WATCH | “No evidence of collusion between Taliban and Islamic State in attacks at Kabul airport so far,” says US President Joe Biden pic.twitter.com/cA5aXPIajQ

इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत ने हमले की ली जिम्मेदारी

इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत (आइसिस-के या आईएसकेपी) ने अधिकारिक रूप से दावा किया है कि काबुल हवाईअड्डे पर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमलों में उनका ही हाथ है. इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है. बताया जा रहा है कि यह तस्वीर उस आत्मघाती हमलावर की है. जिसका नाम अब्दुल रहमान अल लोगहरि है और वह संभवत: लोगार प्रांत का रहने वाला था.

काबुल में हुए बम धमाकों की भारत ने की निंदा

काबुल एयरपोर्ट पर हुए सीरियल धमाकों की भारत ने निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है. हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. इसके साथ ही घायलों के लिए प्रार्थना करते हैं. आज के हमले फिर इस बात को मजबूत करते हैं कि आतंकवाद और आतंकियों को मदद करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की हमले की निंदा

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि यह घटना अफगानिस्तान में जमीन पर स्थिति की अस्थिरता को दिखाती है. महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दैनिक प्रेस वार्ता में कहा,”महासचिव इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, जिसमें कई नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं. वह मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.” अफगानिस्तान की स्थिति पर सवालों के जवाब में दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हताहतों और घायलों की गिनती कर रहा है और बताया कि अभी तक की बात करें तो इस हमले में कोई भी संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी हताहत नहीं हुआ है.

The incident underscores the volatility of Afghanistan, but also strengthens our resolve as we continue to deliver urgent assistance to the Afghan people.

I’m following with grave concern the situation at Kabul’s airport & strongly condemn today’s horrific terrorist attack.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हमले को बर्बर करार देते हुए कहा कि निकासी अभियान तेजी से जारी रखने की जरूरत है. एक हमलावर ने उन लोगों को निशाना बनाकर हमला किया जो गर्मी से बचने के लिए घुटनों तक पानी वाली नहर में खड़े थे और इस दौरान शव पानी में बिखर गए. ऐसे लोग जो कि कुछ देर पहले तक विमान में सवार होकर निकलने की उम्मीद कर रहे थे वो घायलों को एंबुलेंस में ले जाते देखे गए. उनके कपड़े खून से सन गए थे.

I utterly condemn the barbaric terrorist attack in Kabul in which Afghans and members of the US military lost their lives.

The threat of terrorist attack is one of the constraints we’ve been operating under, but our evacuation effort continues with over 12,000 extracted so far. pic.twitter.com/DXCFPj9KQC

