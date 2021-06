दो दिन की देरी से केरल में मानसून ने दी दस्तक, 15 तक पहुंच जायेगा झारखंड

New Delhi : केरल में मानसून ने गुरुवार को दस्तक दे दी. हालांकि यह दो दिन की देरी से है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महोपात्रा ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है.

केरल में आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून तक पहुंचता है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून 15 जून तक झारखंड में दस्तक दे देगा. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून के महीने के आखिर में यानी करीब 27 जून तक पहुंचने का अनुमान है.

Probability of Normal, Below Normal and Above Normal rainfall over the country during Monsoon Season (June, July, August, September) 2021.

Watch Presentation on 2nd Stage Southwest Monsoon Rainfall Forecast by DGM IMD, Dr M Mohapatra:https://t.co/EXBFJd0AOQ pic.twitter.com/sRR7lrYYGc

