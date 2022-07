मंकीपॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित, WHO के DG ने किया एलान

New Delhi: कोरोना के बाद मंकीपॉक्स के बढ़ रहे मामले दुनिया के लिए एक बार खतरे की घंटी बजा दी है. ब्रिटेन और यूरोप से शुरू हुए मामले अब भारत समेत कई देशों में मिल रहे हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया है. WHO ने मामले में हो रहे इजाफे को देखते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है.

“For all of these reasons, I have decided that the global #monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern.”-@DrTedros pic.twitter.com/qvmYX1ZBAL

